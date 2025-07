Barletta, giorni decisivi per Fantacci e Rajkovic

BARLETTA – Tommaso Fantacci e Marko Rajkovic nell’agenda a stretto giro. Il Barletta punta a far suoi i due elementi d’attacco per completare il reparto offensivo di Pizzulli, che nello scacchiere titolare può già contare su Fabio Laringe e Mateus Da Silva. L’obiettivo della dirigenza biancorossa è chiudere le trattative con i due calciatori entro la settimana.

A partire da martedì, il presidente Romano sarà in città per gli incontri del caso, di concerto con Savino Daleno. Fantacci in dirittura d’arrivo, mentre con Rajkovic si attende di smussare alcuni dettagli sull’accordo economico. A loro due, si aggiungerà Luca Sasanelli: l’ex Andria, dopo l’esperienza in C a Pescara, è pronto a tornare in Puglia e nel girone H di Serie D per giocarsi le sue chances nell’attacco del Barletta.

In attesa degli sviluppi sul pacchetto avanzato, non mancano le valutazioni sulla difesa e sull’elemento che affiancherà Marco Manetta al centro del reparto. Riprende quota Alessandro Ligi, mentre Cadili resta in stand-by. Per il parco under, il terzetto composto da Di Jeva, Di Cillo e De Luca potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, andando a riempire le prime caselle sugli esterni della linea difensiva a quattro.

Nel frattempo, al via la campagna abbonamenti con la fase della prelazione per le tessere della scorsa stagione: primi capannelli in via Vittorio Veneto per assicurarsi i tagliandi delle vecchie postazioni. Da lunedì 21, invece, la vendita libera del ticket stagionale. Dopo i quasi 2000 abbonamenti di tre anni fa e gli oltre 3000 dell’ultima sciagurata stagione in Serie D, il Barletta punta ad un altro exploit dopo la vittoria dell’Eccellenza.

