Barletta, Ginestra: “Gara tosta, avremmo voluto fare di più”

MANFREDONIA. Pareggio che muove la classifica e al termine di una gara tatticamente complicata. Idem sul piano agonistico. L’analisi ai microfoni di Antennasud da parte di Ciro Ginestra, tecnico del Barletta: “È stata una partita maschia e difficile, ma lo sapevamo. Volevamo fare di più. Il Manfredonia è comunque una squadra che ha dei valori. Occasioni? Abbiamo iniziato bene rispetto a quanto accaduto contro il Gelbison, occasioni importanti come quella di Marilungo. Poi è diventata una partita confusionaria, è stato difficile giocare. Ma continuiamo la nostra striscia positiva. Dimensioni del campo? Il sintetico ci ha un po’ penalizzato ma questo succede a tutti. Potevamo fare di più in certi versi. Non siamo riusciti a vincere ma il merito comunque è stata anche degli avversari. Marsili? Ci dispiace per il suo allontanamento”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp