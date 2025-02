Barletta-Galatina al Puttilli, cinque vittorie per la matematica

BARLETTA – Cinque vittorie separano il Barletta dalla matematica promozione in Serie D. I biancorossi affronteranno il Galatina per la terza volta in poco meno di tre settimane, nella sfida del Puttilli in programma domenica alle 15. Riccardo Lattanzio e Alessandro Dibenedetto presentano il match contro i salentini.

Da valutare le scelte di De Candia, che giovedì ha risparmiato Lobosco, Bernaola, Strambelli e Dicuonzo nello 0-0 di Massafra. La fine del tour de force di gennaio può rappresentare un ritorno alla normalità nello scacchiere della capolista. Obiettivo in dirittura d’arrivo, ma si guarda ancora una partita alla volta. Febbraio può essere già decisivo, ma c’è di mezzo anche la fase nazionale della Coppa Italia.

