Barletta-Galatina 1-1, le voci del dopogara

BARLETTA – Un punto a testa al Puttilli, con il Barletta frenato sull’1-1 dal Galatina. Dopo i gol di Dicuonzo e Marzio, ai biancorossi servono cinque vittorie per conquistare la matematica promozione in Serie D.

“Merito all’avversario per la prestazione fatta – sottolinea De Candia – sono soddisfatto dei miei, anche se ammetto che stiamo attraversando una fase provvisoria di calo che ritengo fisiologica. Non è una cosa che deve verificarsi, ma stiamo lavorando per restare sul pezzo fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Ci avviciniamo all’aritmetica ma restiamo concentrati partita per partita”.

Rammarico per Dicuonzo, il suo gol non basta per i tre punti: “Sono contento per aver segnato e per il legame che si è creato con il pubblico, ma ho l’amaro in bocca per la mancata vittoria. Testa al Racale”.

