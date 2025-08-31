31 Agosto 2025

Barletta, Frecce tricolori: il giorno del volo

Maria Fiorella 31 Agosto 2025
centered image

È arrivato l’attesissimo giorno dell’Air Show Frecce tricolori a Barletta: l’unico appuntamento in Puglia del 2025. In migliaia confluiranno sulla litoranea Pietro Mennea, mentre per chi vorrà lo spettacolo sarà disponibile in diretta sul canale 77 di Teleregione.

centered image

