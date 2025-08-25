Barletta, Frecce tricolori: cresce l’attesa

A pochi giorni dallo spettacolo Air Show delle Frecce Tricolori, l’Amministrazione di Barletta pianifica la Sicurezza. Abbiamo sentito l’assessore alla Cultura, Oronzo Cilli. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Maria Fiorella See author's posts Tags: Barletta frecce tricolori spettacolo Continue Reading Previous Fasano: mobilità sostenibile, le novità di settembreNext Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti potrebbe interessarti anche Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti 25 Agosto 2025 Maria Fiorella Fasano: mobilità sostenibile, le novità di settembre 25 Agosto 2025 Anna Saponaro Prima denuncia a Bari per abbandono illecito dei rifiuti 25 Agosto 2025 Maria Fiorella Bari ricorda indipendenza Ucraina 25 Agosto 2025 Antonio Bucci Andria, incendio in appartamento: nessun ferito, evacuate dodici persone 25 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo Foggia, degrado al Quartiere Ferrovia: “il Governo faccia la sua parte inviando i 200 agenti di polizia mancanti” 25 Agosto 2025 Antonella D'Avola
