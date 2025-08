Barletta, fotografato lo stato del verde: presentati i dati del censimento comunale

È stato presentato alla cittadinanza, a Palazzo San Domenico, il primo censimento di terzo livello sul patrimonio verde di Barletta. Dall’indagine, curata dall’agronomo Antonio Tritto, emergono dati utili alla gestione delle aree verdi cittadine, tra cui alberi, aiuole, arredi e giochi nei parchi. Il quadro evidenzia diverse criticità, come pini e olmi in condizioni precarie a causa di scelte e potature sbagliate nel passato. Il sindaco Cannito ha sottolineato la necessità di interventi mirati per garantire sicurezza e migliorare la qualità della vita urbana.

