Barletta, finale di Coppa: biglietti in vendita dal 2 maggio

BARLETTA – Biglietti in vendita da venerdì 2 maggio, due settori assegnati ai tifosi del Barletta e 2400 tagliandi a disposizione. Saranno otto giorni di fuoco per la piazza biancorossa, che si avvicina alla finale di Teramo di sabato 10 maggio alle 15:30 e adesso ha anche l’ultimo tassello per far partire la macchina organizzativa verso il secondo Triplete.

Circuito di vendita Ciaoticket, 10 euro il costo del biglietto. Ai sostenitori barlettani sono stati assegnati i settori di gradinata e curva nord. Il primo, della capienza di 1450 posti, permetterà di accogliere la maggioranza dei supporters che si muoveranno da ogni angolo d’Italia e non solo per sostenere la squadra di De Candia. Il secondo, solitamente adibito a settore ospiti, potrà ospitare gli altri 950 spettatori di fede biancorossa. Ai tifosi lombardi, invece, verrà riservata parte della tribuna, ovvero la sezione laterale nei pressi della curva sud, casa dei tifosi teramani. Il resto della tribuna centrale, invece, sarà destinata agli spettatori non appartenenti a Puglia e Lombardia. Le capienze sono relative alle ultime disposizioni di ordine pubblico, con le autorità che potrebbero rimodulare le affluenze in vista dell’evento.

Al via già da settimane l’organizzazione della trasferta in Abruzzo, con pullman privati, mezzi pubblici e anche autonomi per raggiungere il Bonolis. In tanti, adesso, potranno aggiungere l’acquisto del tagliando alle prenotazioni degli alloggi in loco e alle esigenze lavorative che hanno ulteriormente condizionato l’avvicinamento al match. Barletta e i barlettani vogliono il Triplete, un ultimo sforzo per eguagliare il trionfo del 2022.

