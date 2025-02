Barletta, fiamme in un ristorante: si indaga

Un incendio è divampato durante la notte tra il 7 e l’8 febbraio in un ristorante-pizzeria a Barletta, nei pressi del centro commerciale Ipercoop. Il rogo ha danneggiato principalmente la parte esterna del locale, distruggendo tavoli, sedie e tende, mentre la facciata dell’edificio è stata annerita dal fumo. L’intervento dei vigili del Fuoco è avvenuto intorno alle 4:10, quando la squadra è giunta in via Michele Raffaele Mauro per domare le fiamme. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i tecnici di Enel e Italgas per verificare eventuali rischi legati alle utenze. Fortunatamente, l’incendio è stato estinto senza estendersi all’interno del locale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e i danni all’attività sono in fase di valutazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author