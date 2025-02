Barletta, festa rinviata ed imbattibilità spezzata: il Bisceglie vince 0-1 al “Puttilli”

Clamoroso al “Puttilli”, il Bisceglie vince 0-1 con la rete di Aguilera all’80’ e nel recupero della 30^giornata di Eccellenza rinvia la festa promozione del Barletta spezzando l’imbattibilità stagionale dei biancorossi, durata per ben 40 partite, per gli uomini di Pino Di Meo tre punti fondamentali per allontanare la zona calda e tornare in corsa playoff.

Gara tirata, la capolista parte forte, l’intenzione di chiudere la pratica non manca, al 7’ primo lampo di Dicuonzo, serie di finte prima del mancino che Baietti manda in corner. Sugli sviluppi dello stesso il classe 2006 biancorosso ci riprova, conclusione deviata. I nerazzurro-stellati giocano di rimessa e vengono fuori al quarto d’ora, punizione a due Kone-Martinez, quest’ultimo lascia Staropoli immobile, il palo salva il Barletta che al 40’ sbatte a sua volta sul legno, destro di Dicuonzo, il più dinamico tra i suoi, palo pieno. Una manciata di secondi dopo, dall’altro lato, Staropoli rischia il pasticcio, Palazzo spreca incredibilmente colpendo male. Un legno per parte e 0-0 al termine del primo tempo.

Approccio convinto alla ripresa dei padroni di casa, nel corso del primo minuto Dicuonzo cicca la palla del possibile vantaggio, Lavopa trova i guantoni di Baietti sul primo palo. 54’, progressione di Parisi che calcia, tap-in vincente dell’ex Lattanzio, pescato però in fuorigioco. Trascorrono pochi secondi ed è il Bisceglie a rischiare di sbloccarla: cross di Taccogna, Aguilera schiaccia di testa e al 55’ si divora il vantaggio. 66’, angolo preciso di Lavopa, stacco potente ma centrale di Giambuzzi. All’80’ Aguilera si fa perdonare: Staropoli ancora impreciso, Kone vede l’inserimento dell’attaccante spagnolo che a tu per tu fa 0-1 e porta avanti il Bisceglie rinviando la festa del “Puttilli”. Il Barletta reagisce con i nervi, clamorosa chance all’88’: Bernaola scodella per Lavopa che manca l’appuntamento col pari. La squadra di De Candia non riesce ad evitare l’inaspettato primo k.o. stagionale, promozione in Serie D soltanto rinviata. Colpaccio del Bisceglie, ora a -3 dalla zona playoff.

