“Per quello che abbiamo creato, effettivamente il pareggio ci sta un po’ stretto – dice Francesco Farina, allenatore del Barletta, dopo l’1-1 del Puttilli con la Nocerina -. Abbiamo affrontato una squadra importante, ma per larghi tratti sembrava si affrontassero squadre di categorie differenti. Purtroppo, siamo stati ingenui sul loro gol. Dobbiamo restare tranquilli e migliorare la fase offensiva, considerando che anche in questa occasione abbiamo colpito un palo è una traversa. Nonostante la vittoria non sia arrivata, è stata la nostra prestazione migliore dall’inizio della stagione. Doveva finire diversamente, ma sembrava una partita stregata: alla fine abbiamo portato otto uomini al tiro per un totale di quindi occasioni segnando un solo gol. Dopo il pareggio ci siamo un po’ rilassati, ma ci può stare: quando rincorri per 80 minuti, le energie si esauriscono. Casarano? Ci penseremo da martedì, ma siamo consapevoli di affrontare una squadra molto forte: sono sicuro sarà una partita equilibrata“.

NOCERINA: Zavettieri, ”Mi tengo stretto il pareggio” – ”Dopo una partenza un po’ contratta, abbiamo preso le misure a un Barletta che ha dimostrato di essere una signora squadra – analizza Nunzio Zavettieri, tecnico della Nocerina – . Nel primo tempo siamo andati bene, nella ripresa non siamo stati perfetti, soprattutto nelle ripartenze. Paradossalmente, dopo il pareggio del Barletta ci siamo espressi meglio. Per come siamo arrivati a questa partita, mi tengo stretto il pareggio perché conquistato su un campo difficile”.