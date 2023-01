FRANCAVILLA IN SINNI – Soltanto un punto per il Barletta nella trasferta di Francavilla in Sinni, uno 0-0 che fa scivolare i biancorossi al terzo posto: -4 dalla Cavese capolista, -1 dal Nardò che opera il sorpasso. Per il tecnico Francesco Farina il campionato è ancora lungo e si deciderà una partita per volta senza patemi.

«C’è rammarico per le tante occasioni sprecate – spiega l’allenatore casertano – ne conto almeno sette nitide nell’arco della partita. Abbiamo prodotto tanto in entrambi i tempi, ma la palla non voleva entrare. Sono partite che vanno vinte, ma certe volte serve anche un pizzico di cattiveria e fortuna in più. Restiamo sereni, mancano tredici partite e siamo ancora tutti lì».

Il calendario mette il Barletta di fronte ad un febbraio sulla carta agevole rispetto alle rivali, ma Farina frena: «Guardiamo una partita per volta e non facciamoci ingannare dal calendario, ogni partita è tosta e lo dimostra il fatto che abbiamo raccolto un punto tra Molfetta e Francavilla pur producendo tantissimo in campo. Non facciamo programmi a lungo termine e cerchiamo di concentrarci solo sul Bitonto».

