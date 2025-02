Barletta fa festa per la Serie D, le immagini del ritorno in città

BARLETTA – Barletta fa festa per il ritorno dei biancorossi in Serie D. La vittoria dell’Eccellenza con sei turni d’anticipo fa riversare in strada i tifosi barlettani, che hanno accolto i campioni di Puglia al rientro da Mola dopo l’ininfluente successo della Polimnia. Gioia per i protagonisti del trionfo.

Un risarcimento danni per la scorsa stagione, questo il commento dei tifosi biancorossi. Adesso la testa alla Coppa Italia nazionale.

