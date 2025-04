Barletta: esplosione al bancomat in piena notte

Un’esplosione ha fatto saltare un bancomat a Barletta, in via Canosa, intorno alle 3 di questa notte. Al momento non sono noti i dettagli sulle modalità dell’accaduto e sull’ammontare del bottino. L’esplosione ha causato anche danni alle auto in sosta nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barletta, i carabinieri e gli artificieri per le operazioni di messa in sicurezza e indagine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author