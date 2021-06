Barletta | Esplode bombola di gas, crolla parte di un appartamento

Esplosione a Barletta di una bombola di gas in un’abitazione di Vico dei Campi nei pressi di via Roma, a pochi passi dal crollo del 2012. Sul posto immediate le operazioni di sgombero. I vigili del fuoco a lavoro. A dare una mano anche il sindaco Cosimo Cannito ex primario del pronto soccorso. La zona è stata raggiunta dai carabinieri, dalla polizia locale e dai sanitari del 118. Al momento sono tre i feriti, due uomini e una donna. Proseguono gli scavi. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe avvenuta durante la sostituzione di una bombola.

Maggiori dettagli a breve