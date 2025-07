Barletta, equità di genere e lavoro: il caso Maffei diventa un esempio regionale

Un modello di equità di genere che parte dal lavoro e arriva fino alla tavola. A Barletta si è tenuto un incontro pubblico dedicato alle pari opportunità nel settore agroalimentare, con istituzioni, imprese e associazioni. Al centro del dibattito, la policy del Pastificio Maffei sulla neogenitorialità, premiata dalla Regione Puglia come buona pratica. Un esempio concreto di come sia possibile conciliare benessere dei lavoratori e sostenibilità aziendale, favorendo l’inclusione e la dignità in ogni fase della vita lavorativa.

