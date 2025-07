Barletta, ecco quattro riconferme

BARLETTA – Dopo l’annuncio di Sasanelli e in attesa di Fantacci, il Barletta riconferma quattro baby pedine che hanno già indossato il biancorosso nella vittoriosa stagione in Eccellenza.

Tra i pali resta il classe 2006 Francesco Massari, che anche nella prossima annata sarà parte del parco under. Con lui anche il coetaneo Luca Belladonna, a disposizione di Pizzulli per le corsie esterne, mentre in mezzo al campo tocca al classe 2007 Alessandro Dibenedetto, dopo l’assaggio in prima squadra durante lo scorso campionato. Completa il poker Michele Dicuonzo: l’attaccante 2006, già in mostra nell’ultima stagione, va ad arricchire il pacchetto avanzato del Barletta.

