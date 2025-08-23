Barletta, ecco Figliola e Iovieno

BARLETTA – Due nuovi innesti in casa Barletta, alla vigilia del match contro il Ferrandina per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Antonio Figliola entra a far parte del parco portieri biancorosso in quota over, andando con ogni probabilità a ricoprire la mansione di secondo di Fernandes. L’estremo difensore classe 1999, proveniente dal Martina, è già agli ordini di Pizzulli da diversi giorni ed è stato annunciato sabato mattina.
Si aggiunge alla truppa under, invece, il classe 2007 Gabriel Iovieno, reduce dalla stagione nel girone H di Serie D con la maglia del Costa d’Amalfi. Laterale mancino di difesa, brasiliano, era stato acquistato dalla Torres in estate, proprio dopo la stagione in Campania.
