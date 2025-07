Barletta, ecco Fantacci e Sasanelli

BARLETTA – Torna a scuotersi l’attacco del Barletta, che vede l’arrivo di due nuove pedine dopo gli innesti di Da Silva e Laringe. Vestiranno il biancorosso anche Tommaso Fantacci e Luca Sasanelli, entrambi ex Fidelis Andria.

Il primo, classe 1997, è reduce da una stagione con i federiciani in cui sono arrivati 9 gol e 5 assist nelle 31 presenze collezionate tra campionato, playoff e Coppa Italia. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma Fantacci è a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancorosso.

Nuova sfida nel girone H di Serie D per Sasanelli, che due anni fa si è messo in luce con la maglia della Fidelis segnando anche un gol contro il Barletta nel derby vinto 4-3 dagli andriesi nel novembre 2023. Dopo l’esperienza tra Pescara e Lucchese in Serie C, il ritorno in Puglia e stavolta sul prato del Puttilli. Ufficiale l’approdo del classe 2004 nella rosa di Pizzulli.

