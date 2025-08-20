Barletta, due rapine a mano armata in poche ore: arrestato. 47enne

La Polizia ha arrestato un uomo di 47 anni, ritenuto responsabile di due rapine a mano armata consumate nello stesso giorno ai danni di esercizi commerciali situati nella zona 167 della città.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dagli agenti del commissariato di Barletta, ha permesso di rintracciare e fermare l’uomo nel giro di poche ore.

La prima rapina è avvenuta intorno alle 11:45 in via dei Pini, dove il rapinatore, armato di pistola e con il volto coperto da un casco, ha minacciato la cassiera di un negozio portando via l’incasso. È poi fuggito in bicicletta, abbandonando parte degli indumenti usati durante il colpo.

Poche ore dopo, verso le 19:50, lo stesso uomo ha colpito un secondo esercizio commerciale con modalità analoghe: questa volta, travisato con una calza sul volto, ha minacciato il personale e si è impossessato del denaro in cassa. Durante la fuga ha lasciato sul posto l’arma, che secondo i rilievi tecnici sembra essere un congegno lancia-razzi, dall’aspetto simile a una pistola.

Le indagini hanno portato rapidamente alla sua identificazione. Alla vista della pattuglia, il 47enne ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato. In suo possesso la Polizia ha trovato parte della refurtiva, oltre al casco, agli abiti e alla bicicletta utilizzati per le rapine.

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato associato al carcere di Trani. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author