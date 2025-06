Barletta, due pregiudicati campani fermati: Fogli di via e denunce

Due pregiudicati campani, di 35 e 57 anni, con precedenti penali per truffe ai danni di persone vulnerabili sono stati individuati a Barletta e, a seguito degli accertamenti, è stato disposto il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio per tre anni, che vieta loro di fare ritorno in città.

Il 35enne, alla guida di un’auto, stava procedendo a velocità ridotta e sembrava prestare particolare attenzione ai passanti. Alla domanda sulle ragioni della loro presenza in città, i due hanno risposto di essere alla ricerca di offerte di lavoro. Una giustificazione che, però, non ha convinto gli agenti.

A seguito di un controllo approfondito, la polizia ha scoperto che il veicolo era stato noleggiato e che il conducente, con numerosi precedenti per truffe ai danni di anziani e reati contro il patrimonio, risultava privo della patente di guida, revocata nel 2023 dal Prefetto di Napoli. Anche il passeggero, un uomo di 57 anni, è risultato essere pregiudicato per reati simili, oltre a essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, oggetto tipicamente utilizzato in caso di aggressione.

Considerato l’alto numero di truffe agli anziani registrato negli ultimi mesi a Barletta e la pericolosità dei soggetti coinvolti, il questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, ha deciso di applicare la misura preventiva del Foglio di Via Obbligatorio per tre anni.

I due pregiudicati sono stati quindi denunciati: il 35enne per guida senza patente, in violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, e il 57enne per il possesso ingiustificato di un coltello a serramanico. Il veicolo utilizzato è stato sottoposto a fermo amministrativo.

