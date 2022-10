BARLETTA – Tre arresti a Barletta nella giornata di domenica, due dei quali per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della locale Sezione Radiomobile dei Carabinieri hanno individuato e arrestato un 32enne di Canosa, residente a Barletta, fermato durante un posto di blocco. Dopo una perquisizione in auto con esito negativo, le forze dell’ordine hanno percepito l’agitazione dell’individuo per poi operare una seconda perquisizione, stavolta domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti 40 grammi di cocaina, suddivisa in 23 dosi da un grammo circa, e altre 6 dosi da oltre 3 grammi, più tutto l’occorrente per confezionare e smerciare le sostanze. I Carabinieri erano già a conoscenza del fatto che l’uomo si aggirasse regolarmente tra le locali piazze di spaccio, così come hanno agevolmente rintracciato un 21enne barlettano arrestato nei pressi di un locale del centro storico.

Il giovane ha provato ad eludere il controllo dei militari mentre stava consumando un drink al banco, ma i Carabinieri hanno inseguito e bloccato l’individuo, rinvenendo due dosi di cocaina e un cellulare verosimilmente adoperato per l’attività di spaccio. Le forze dell’ordine l’hanno poi trasferito presso la sua abitazione per gli arresti domiciliari.

Terzo arresto, sempre a Barletta, di un pluripregiudicato che nella serata di domenica ha aggredito un minorenne per appropriarsi del suo cellulare. Il giovane, in compagnia di un altro ragazzo della stessa età, ha subito informato due pattuglie della Polizia Locale, che hanno individuato l’aggressore nelle vie del centro cittadino, arrestandolo nonostante il tentativo di divincolarsi.