Barletta, dopo il triangolare testa al Ferrandina

BARLETTA – È la settimana dell’esordio stagionale per il Barletta, che domenica alle 20:30 ospiterà il Ferrandina per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. La sfida ai lucani è il match che certifica il ritorno dei biancorossi in quarta serie, con in palio la prima fase del tabellone ed un derby con la Fidelis Andria la settimana successiva in caso di vittoria. Il tutto, ovviamente, aspettando la prima di campionato alla Nuovarredo Arena contro la Virtus Francavilla.

Archiviata la parentesi burrascosa del triangolare di Molfetta, la squadra di Pizzulli si è ritrovata al Puttilli per la preparazione al match di domenica. L’arrivo di La Monica fornisce la soluzione che mancava in attacco, con il tecnico che potrebbe orientarsi definitivamente sul 4-2-3-1 nel caso in cui l’ex punta del Martina sia già pronto per i dettami tattici del Barletta. Il lasso di tempo che separa i biancorossi dal primo incontro ufficiale della stagione 25/26 servirà anche a valutare la condizione dei potenziali titolari dopo gli ultimi allenamenti in sede, valutando anche di preservare alcuni degli elementi più affaticati.

La certezza, per ora, è che Stefano Di Jeva sarà arruolabile: il laterale classe 2007, protagonista dello scontro con Strambelli che ha portato alla sospensione del triangolare, sconterà eventuali squalifiche in campionato. In attesa di sviluppi sul piano disciplinare, Pizzulli farà le sue valutazioni per mettere in campo il suo prototipo ideale, sfruttando la Coppa per arrivare al 100% a Francavilla Fontana.

