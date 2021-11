BARLETTA – Fa discutere la campagna pubblicitaria scelta da Barsa SpA, l’azienda che si occupa dell’igiene pubblica a Barletta. In città sono apparsi dei manifesti che fanno riferimenti alle numerose deiezioni canine non raccolte, ma il messaggio, rivolto a coloro che portano a spasso i cani, sembra aver toccato anche il resto della cittadinanza.

Diversi, invece, sono i cittadini che hanno accolto con approvazione il messaggio diretto di Barsa, accettando i toni utilizzati nei manifesti.

La polemica non corre solo per strada ma anche sui social, con tanti utenti che si sono schierati sia a favore che contro i manifesti di Barsa. Gli stessi rappresentanti politici, da Cantiere Barletta a Coalizione Civica, hanno espresso il dissenso nei confronti della scelta pubblicitaria. Un messaggio che certamente non ha lasciato indifferenti i cittadini, riscuotendo consensi ma anche critiche. L’azienda di igiene pubblica, che per il momento non ha risposto alle polemiche, spera che la comunicazione sortisca gli effetti sperati.