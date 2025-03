Barletta, detenzione e spaccio di marijuana: arrestato un 57enne

Un 57enne è stato arrestato in flagranza a Barletta dalla polizia di Stato perché ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga intensificate su impulso del questore della provincia Bat. Durante un servizio di monitoraggio, gli agenti della Squadra mobile hanno scoperto nelle disponibilità dell’uomo 25 bustine di marijuana, pronte per essere vendute al dettaglio. La perquisizione domiciliare, eseguita successivamente, ha portato al rinvenimento di ulteriori 3 kg di marijuana, 130 grammi di cocaina e un’arma da fuoco con matricola abrasa. La Procura della Repubblica di Trani ha disposto il trasferimento dell’arrestato in carcere e ha ottenuto la convalida dell’arresto, applicando la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per la detenzione di arma clandestina. Questo arresto porta a dieci il numero di arresti effettuati dalla Polizia di Stato a Barletta dall’inizio dell’anno, con il sequestro complessivo di oltre 7 kg di marijuana, 700 grammi di hashish, 500 grammi di cocaina e due pistole illegali.

