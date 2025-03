Barletta, De Candia: “Quando un arbitro corre poco non è credibile”

Il Barletta pareggia per 1-1 la semifinale della gara di andata di Coppa Italia Dilettanti contro il Giulianova. Al termine della gara, il mister biancorosso De Candia, commenta il pareggio casalingo:

ANALISI DELLA GARA: “Ci siamo studiati bene a vincenda. Sapevamo che loro giocavano bene la palla perché hanno dei centrocampisti forti. E stata una bella partita tra due squadre forti, con cornice di pubblico importante. Purtroppo avevamo due assenze e in più abbiamo dovuto andare a sopperire all’infortunio di Montrone. Per questo, abbiamo dovuto schierare una difesa inedita, ma non è questo il motivo del pareggio: il loro gol è stato frutto di una nostra leggerezza su fallo laterale, questo è il rammarico più grosso. Probabilmente nel primo tempo potevamo capitalizzare alcune azioni che avevamo creato con construtto. Siamo stati anche bravi a ricompattarci quando abbiamo lasciato spazio alle manovre del Giulianova. Faccio i complimenti sia ai miei ragazzi ma anche al Giulianova perchèha confermato le grosse aspettative del pre partita. Ricordo che questo è stato solo il primo tempo di una partita che dura 180 minuti. Andremo in terra ospite per disputare una grande partita, possibilmente come quella di disputata oggi”.

ARBITRAGGIO: “Ho visto che mi ha ammonito. C’era un fallo netto di mano, l’arbitro non ha visto. Ho protestato serenamente anche se il fallo di Scognamiglio era netto. Non faccio mai valutazioni sul direttore di gara, l’unica cosa che a me non piace è quando un arbitro corre poco, caratterista che secondo me raffigurava l’arbitro di oggi. Quando corri poco sei poco credibile, se sei distante non puoi valutare bene l’azione. Non intervengo sul gol finale perché ci è stato subito detto che c’era uno dei nostri a tenere gioco. L’arbitro, correva poco e spesso ha sbagliato sia da una parte che dall’altra”

INFORTUNI: “Credo che recuperiamo almeno due giocatori in vista del ritorno. Montrone ha sentito una fitta al retto femorale e sicuramente non sarà disponibile, ci dispiace perché è un giocatore carismatico che fa sentire la sua presenza”

