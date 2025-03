Barletta, De Candia: “Accettiamo il risultato, ci giocheremo tutto al Puttilli”

Al termine pareggio per 1-1 contro lo Sciacca, l’allenatore del Barletta, De Candia, ha analizzato la prestazione della sua squadra durante 𝟏𝟓𝟎𝟑 𝐃𝐢𝐬𝐟𝐢𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨, trasmessa su Antenna Sud, accettando il risultato del campo e riconoscendo il valore dell’avversario. “Il risultato del campo è sempre quello che bisogna accettare. Abbiamo trovato una squadra che sapevamo fosse forte. Abbiamo giocato per molto tempo per 11 contro 10. È un vantaggio, ma è limitato. Si poteva far poco a livello di palleggio. Accettiamo il risultato e ci giocheremo il passaggio del turno in casa”, ha dichiarato il tecnico biancorosso.

De Candia ha poi analizzato gli errori della sua squadra durante il match: “Abbiamo sbagliato quel palleggio, una palla facile. Purtroppo si è commesso un errore, si è commesso qualche altro errore anche sulle palle inattive. A questi ragazzi non possiamo però che dire grazie e sottolineare la prestazione contro una squadra forte, attrezzata, terza in classifica nel campionato di Eccellenza siciliana, di un livello più alto rispetto al nostro, ve lo posso assicurare”.

Nonostante il pareggio, mister De Candia si è detto fiducioso per il ritorno al Puttilli: “Nelle occasioni importanti abbiamo sempre risposto presenti, sono sicuro che i ragazzi faranno anche una grande prestazione al ritorno. Mi aspetto questo”.

Il tecnico ha poi sottolineato la determinazione della sua squadra: “Noi sappiamo che dobbiamo dimostrare sul campo di essere più forti dell’avversario”.

Riguardo alle sostituzioni effettuate all’85’, De Candia ha spiegato la sua scelta: “Soltanto chi era presente a Sciacca può capire cosa significava giocare su questo campo. Chi sarebbe entrato avrebbe avuto bisogno più tempo di adattarsi al terreno. Lopez l’abbiamo recuperato ieri mattina, è arrivato ieri sera da noi in albergo. Non si è allenato con noi e non aveva quei minuti in campo”.

Il mister ha poi evidenziato la tranquillità e l’ottimismo della squadra: “Siamo sempre tranquilli, siamo una squadra di Eccellenza approdata in Serie D con 6 giornate di anticipo. Proviamo un po’ di rammarico, ma siamo ottimisti. Se siamo più bravi degli avversari, dobbiamo dimostrarlo sul campo”.

Infine, De Candia ha commentato il gol annullato a Lopez: “A fine partita ho detto a loro ‘bravi’, qualche errore lo analizzeremo quando rientreremo a Barletta in maniera positiva e senza fare drammi”. Sulla rete annullata al 93’, il tecnico ha aggiunto: “Secondo i giocatori era regolare e non c’era il fuorigioco. I ragazzi mi hanno detto che era almeno un metro e mezzo dietro“.

