Barletta, Daleno: ‘Girone difficile ma abbiamo una squadra competitiva’

“Non sono solito commentare calendari o gironi. In questo caso devo dire che la nostra squadra è inserita in un raggruppamento difficile dove ci sono tra pugliesi e campane squadre attrezzate per fare un campionato di prim’ordine, alcune credo lotteranno anche per vincerlo il campionato. La mia esperienza, visto che questo campionato da giocatore e da dirigente lo conosco da parecchi anni, mi insegna che sarà dura giocare contro chiunque in casa e fuori. Dalla nostra parte siamo convinti, come società, di aver allestito una squadra competitiva che vuole fare bene però ripeto sarà una stagione difficile e piena di ostacoli”. Così Savino Daleno, responsabile dell’area tecnica del Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author