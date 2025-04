Barletta, crolla un albero: sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata in viale Regina Elena a Barletta, dove un albero di grandi dimensioni è crollato all’improvviso accanto ai giardini del castello, abbattendo una pianta più piccola e un palo della luce. Il tronco ha invaso completamente la carreggiata, ma per fortuna in quel momento non transitavano auto né pedoni. Nessun ferito. Sul posto Vigili del Fuoco e polizia Locale per la messa in sicurezza e i rilievi.

