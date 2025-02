Barletta, crisi politica: si apre prospettiva commissariamento prefettizio

Sono giorni di fibrillazione politica quelli vissuti nella città di Barletta, dove il prossimo consiglio comunale programmato per giovedì potrebbe segnare una pesantissima battuta d’arresto per il percorso politico del Sindaco Cosimo Cannito. La conclamata crisi politica, nata dalla frattura tra Forza Italia e la maggioranza di centrodestra, potrebbe portare allo scioglimento anticipato del consiglio comunale in caso di mancata approvazione del bilancio dell’ente; quest’ultima ipotesi infatti sembra sempre più realistica, con la prospettiva all’orizzonte di un commissariamento prefettizio per la città della disfida.

