Barletta, creatività senza età: l’Unitre chiude l’anno tra arte e cultura

È stata una vera e propria celebrazione della creatività e dell’invecchiamento attivo la serata conclusiva dell’Università della Terza Età di Barletta, in collaborazione con il Club per l’UNESCO. Ospitata nella Sala della Comunità S. Antonio, l’iniziativa ha messo in mostra gli elaborati dei partecipanti ai laboratori artistici e di creatività, accompagnati da letture e riflessioni condivise. Un bilancio positivo per il sodalizio guidato da Marcella Ruggiero, che ha coinvolto oltre 30 docenti in un anno di attività formative. La presidente del Club UNESCO ha rilanciato l’impegno per un invecchiamento attivo come valore sociale e culturale.

