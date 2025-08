Barletta, consiglio comunale su sicurezza: delibera approvata, ma è scontro

BARLETTA – L’ultimo consiglio comunale di Barletta fa registrare l’approvazione della delibera sul tema sicurezza, con l’amministrazione Cannito che si impegna nel coordinamento delle attività di riqualificazione e controllo degli spazi urbani al fianco delle forze dell’ordine. Il sindaco difende strenuamente l’immagine della città, a fronte delle critiche giunte dall’opposizione.

Il centrosinistra non accetta la narrazione di Cannito in una seduta molto accesa nei toni e nei contenuti. Per gli esponenti di opposizione, il primo cittadino ha minimizzato la problematica e interpretato i numeri in un modo non corretto e non adeguato alla situazione attuale della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author