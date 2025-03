Barletta, colpito alla testa con una mazza: uomo in codice rosso

Un uomo di 48 anni è stato colpito alla testa con una mazza da baseball in corso Vittorio Emanuele. L’aggressione è avvenuta a poca distanza da una farmacia, poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta per accertamenti più approfonditi. Secondo le informazioni raccolte finora, la vittima avrebbe dichiarato di non conoscere gli aggressori. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili e fare chiarezza sul movente dell’attacco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author