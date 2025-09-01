Barletta, colpi di arma da fuoco in corso Garibaldi: ferito un 20enne

Un ragazzo di circa 20 anni, originario di Cagnano Varano (Fg), è stato ferito alle gambe da diversi colpi di pistola nel tardo pomeriggio di oggi a Barletta. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter lungo Corso Garibaldi, una delle strade principali del centro cittadino, quando è stato raggiunto dai proiettili.

Dopo la sparatoria, il ferito è stato accompagnato da alcune persone al Pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

Agli agenti intervenuti, il ragazzo avrebbe riferito di non essere in grado di fornire elementi utili per identificare gli autori dell’agguato. Le forze dell’ordine hanno ritrovato alcuni bossoli in strada e stanno conducendo indagini per ricostruire l’accaduto.

Sono già al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, mentre si stanno raccogliendo le testimonianze di chi potrebbe aver assistito alla scena. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author