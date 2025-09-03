3 Settembre 2025

Barletta, Certame Atletico: tribuna gremita e spettacolo in pista

Massimiliano Di Pasquale 3 Settembre 2025
Arrivano dai quattrocento ostacoli i risultati più interessanti del quindicesimo Certame Atletico Disfida di Barletta, meeting che ha ripreso la sua tradizione l’anno scorso sulla pista intitolata al mito Pietro Mennea. Nella gara vinta dal marocchino Ismail Manyani in quarantanove secondi e novanta centesimi, a brillare sono anche Riccardo Berrino e soprattutto Diego Mancini, che con cinquantuno secondi e quattordici centesimi firma la migliore prestazione italiana under diciotto correndo con gli ostacoli alla stessa altezza dei grandi.

Dalle pedane, invece, quattro metri e venti nell’asta di Sonia Malavisi delle Fiamme Gialle e settantaquattro metri e sessantasette del giavellottista Roberto Orlando. Buone notizie anche per la Puglia, con Pasquale Selvarolo terzo al traguardo in otto minuti, cinque secondi e quarantacinque centesimi nei tremila metri. Tra prestazioni di rilievo e una platea di appassionati o semplici curiosi, il Certame Atletico Disfida di Barletta ha offerto uno spettacolo di atletica di grande qualità.

