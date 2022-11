Condividi su...

BARLETTA – Con cattiveria agonistica e con la fame di chi guida il girone H di Serie D. Ci arriva così il Barletta al big-match di domenica ad Altamura, valevole per la tredicesima di campionato. Forte di un settore ospiti quasi sold-out, i biancorossi proveranno a difendere il primato in classifica contro una delle squadre più in forma del campionato. Murgiani reduci dal pareggio di Matera, squadra di Farina che viene invece da tre vittorie consecutive contro Afragolese, Brindisi e Lavello.

Dubbi di formazione per Farina, che al D’Angelo non potrà contare sullo squalificato Vicedomini. Diverse prove tattiche in mezzo al campo, in attesa degli ultimi sviluppi su un possibile impiego di Feola dal primo minuto. Il centrocampista, però, non rientrava nemmeno tra i convocati contro il Lavello. Dopo l’addio di Pignataro, le redini dell’attacco potrebbero tornare sulle spalle di Riccardo Lattanzio. Il Barletta, a prescindere dalle assenze, arriva con grande carica alla sfida di Altamura, dove invece sarà indetta la Giornata Biancorossa.