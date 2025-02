Barletta, Caracciolo: «Amministrazione Cannito, poca trasparenza»

BARLETTA – Il quorum di fedelissimi di Cannito permette di compiere un passo in avanti nell’ultimo consiglio comunale di Barletta, ma per il consigliere regionale del PD Filippo Caracciolo non basta per dare ampio respiro alla visione amministrativa della città. L’intervento durante l’ultima puntata di Botta e Risposta evidenzia le difficoltà, anche a ridosso delle scadenze relative all’approvazione del bilancio di previsione.

Le vicissitudini di Barletta servono a tastare il polso anche in ottica elettorale. Caracciolo si dice certo del lavoro compiuto dal centrosinistra sia in ambito regionale, sia sul territorio cittadino. Per il consigliere dem, il consenso rappresenta l’unico parametro inequivocabile su cui misurarsi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author