Barletta, Cannito espone bandiera Palestina: “segno di solidarietà”

“Cari cittadini nella giornata della festa della nostra Repubblica ho deciso di esporre la bandiera palestinese sul nostro Palazzo di Città per ricordare a noi stessi quanto importanti siano la democrazia e la pace”. Lo dichiara il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito spiegando perché da oggi accanto alle bandiere italiana, della città, europea e ucraina c’è anche quella della Palestina sulla facciata del Comune. Il primo cittadino invita a non interpretare l’esposizione della bandiera “come uno schierarsi per rappresentare un indirizzo ideologico”. “Sbaglia chi chiede l’esposizione della bandiera palestinese come forma di solidarietà al popolo palestinese, e poi lo utilizza come forma di avversione politica e strumentale al governo in carica”, aggiunge precisando di non condividere “la decisione della Regione Puglia e del sindaco di Bari, Vito Leccese, di interrompere qualsiasi rapporto politico con gli israeliani perché così si alimenta l’antisemitismo e si condanna il popolo israeliano all’isolamento”. “Ho deciso di esporre la bandiera palestinese perché siamo un Paese che vive in libertà e bisogna condannare sempre sia il terrorismo religioso e fanatico di Hamas, che predica l’odio e l’eliminazione della democrazia dello stato di Israele, che il fanatismo religioso dei coloni israeliani”, continua Cannito. “Sono con il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che denuncia la disumanità della fame inferta ai bambini, alle donne e agli anziani”, conclude. (ANSA).

