Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera

BARLETTA – Le parole del sindaco di Barletta Cosimo Cannito hanno scosso il consiglio comunale, in particolare sul tema Gomorra e sulla mitizzazione che le generazioni più giovani fanno dei protagonisti letterari e cinematografici nati da Roberto Saviano. Il presidio di Libera non ci sta e si oppone al discorso del primo cittadino.
Cannito ha parlato anche dell’inesistenza di una mafia autoctona. La richiesta di Libera è quella di un’amministrazione più presente contro le mafie.
