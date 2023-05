Barletta Calcio, la tifoseria sollecita gli imprenditori locali

BARLETTA – Un messaggio della tifoseria organizzata in riferimento alle ultime vicissitudini societarie. Il Barletta resta al centro dei riflettori nel girone H di Serie D, dopo gli attriti tra il presidente Mario Dimiccoli e il vicepresidente Francesco Divittorio.

Lo striscione, apparso lunedì pomeriggio sui cancelli di via Vittorio Veneto che affacciano su via Leonardo Da Vinci, fa seguito alla chiarezza richiesta dagli stessi tifosi biancorossi durante la semifinale playoff di Nardò.

Dimiccoli ha dichiarato di poter attendere proposte concrete di imprenditori, locali e non, fino alla prossima settimana, al termine di 15 giorni di standby. Finora, però, nulla di certo in un eventuale affiancamento o sostituzione in capo alla società biancorossa.

Nei prossimi giorni sarebbero previsti nuovi incontri, non soltanto con un gruppo locale ma anche con uno esterno agli ambienti pugliesi. Attesa per le potenzialità economiche e per le condizioni poste in trattativa. L’attuale presidente del Barletta ha dichiarato che, in caso di mancato accordo con i potenziali sostenitori o successori, è disposto a proseguire anche da solo e con l’obiettivo della vittoria del campionato. Resta in vigore, intanto, il silenzio stampa fino al 30 giugno.

