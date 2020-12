Barletta Calcio | Il club blinda i big: “Nessuno verrà ceduto”

Il Barletta risponde ai rumors di mercato e spegne la notizia riguardante Nicola Loiodice, attenzionato da alcuni club di Serie D, e Facundo Ganci attraverso un comunicato:

«In merito alle notizie circolate in queste ore circa la possibile partenza di alcuni pezzi pregiati della rosa biancorossa il presidente Mario Dimiccoli e tutti i soci del Barletta 1922 intervengono per negare qualsiasi cessione.

Il Barletta 1922 respinge ogni sciacallaggio e comunica, in seguito al raggiungimento di accordo economico, la permanenza fino al termine della stagione ed indipendentemente dalla data di ripartenza del campionato di ciascun componente della rosa attuale a partire da Facundo Ganci e Nicola Loiodice in queste ore al centro di numerose voci di mercato.

Il Barletta 1922 si fregia di essere una delle poche società del panorama dilettantistico ad aver onorato, anche in una situazione di grande difficoltà economica mondiale, tutti gli impegni assunti e per questo motivo la volontà dei calciatori è quella di sposare pienamente e con entusiasmo la causa biancorossa. Gli unici movimenti di mercato in entrata ed in uscita saranno valutati con l’area tecnica».