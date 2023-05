Barletta Calcio, due settimane per il futuro

BARLETTA – Due settimane di attesa per conoscere il futuro dirigenziale del Barletta. Dopo la semifinale playoff persa contro il Nardò, i biancorossi pensano alla prossima stagione con poche speranze di approdare in Serie C tramite ripescaggio. La programmazione del nuovo campionato di Serie D passa dagli accordi societari e dalle interlocuzioni che potranno avvenire nei prossimi quindici giorni.

La società attualmente in sella, guidata dal presidente Mario Dimiccoli e dal vicepresidente Francesco Divittorio, ha confermato l’apertura a nuovi soci in grado di affiancare o sostituire l’attuale proprietà, senza un eventuale prezzo di cessione del club. Contatti avvenuti nelle ultime settimane, ma nulla si è palesato in forma concreta al di fuori di meri sondaggi.

In caso di mancati ingressi o avvicendamenti in società, il duo dirigenziale ha confermato di puntare a migliorare i risultati della stagione 22/23, pur senza aver ancora sciolto le riserve su ciò che avverrà in termini tecnici a coloro che hanno rappresentato il Barletta, in campo e fuori, nell’ultimo campionato. Tanti i giocatori che hanno salutato la piazza sui social nelle scorse ore: al termine delle due settimane indicate, si conosceranno in via definitiva gli scenari della prossima annata biancorossa.

