Barletta, cade in mare da un traghetto diretto in Grecia: disperso

Sono in corso le ricerche in mare di un uomo di origini iraniane, scomparso due notti fa mentre viaggiava su un traghetto diretto in Grecia. L’allarme è stato lanciato dal personale di bordo quando l’imbarcazione si trovava a oltre 30 miglia dalla costa di Barletta.

Subito sono scattati i soccorsi con l’intervento di una motovedetta della Capitaneria di porto, che ha avviato le operazioni di ricerca. Al momento non è chiaro se l’uomo sia caduto accidentalmente in mare o se si tratti di un gesto volontario. Le indagini e il coordinamento delle ricerche sono affidati alla direzione marittima della Capitaneria di porto di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author