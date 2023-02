BARLETTA – È già vigilia di Barletta-Bitonto nel girone H di Serie D. La sfida tra biancorossi e neroverdi si giocherà sabato alle 20 per motivi di ordine pubblico e a causa della concomitanza con un evento di arti marziali al PalaMarchiselli, che vede il suo ingresso adiacente a quello del settore ospiti del Puttilli.

Fame, rabbia e determinazione per la squadra di Francesco Farina, reduce dai tre pareggi contro Molfetta, Cavese e Francavilla, ma soprattutto da una mole di gioco enorme e concretizzata a fatica. Lo 0-0 in Basilicata è valso il -4 dalla vetta e il contemporaneo sorpasso del Nardò al secondo posto, ma la classifica corta fino al settimo posto non fa disperare l’ambiente biancorosso in vista del weekend appena cominciato.

Il Barletta scenderà in campo senza l’infortunato Visani, mentre si attende l’esito del ricorso per la squalifica di Maccioni. Il classe 2004, espulso a Molfetta, potrebbe tornare a disposizione già contro il Bitonto in caso di accoglimento del ricorso. Regolarmente arruolabile, invece, Andrea Feola, uscito dopo 7 minuti a Francavilla per un problema alla spalla che si è rivelato meno grave del previsto. Conferma per l’ultimo arrivato Claudio Cristallo sulla fascia destra, due maglie per Di Piazza, Lattanzio e Scaringella nel pacchetto avanzato che potrebbe contare fin dall’inizio del match anche su Russo e Loiodice.

Bitonto senza l’infortunato Palazzo e lo squalificato Cassano, in avanti sempre Figliolia e Maffei. 200 tagliandi per i neroverdi al Puttilli, che si preannuncia ormai sold-out fino a fine stagione con la vendita dei mini-abbonamenti casalinghi. Aperta anche la gradinata, altri mille posti per i barlettani.

