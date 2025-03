Barletta-Bitonto, De Candia: “Bene Scaringella. Ora passare il turno in coppa”

Mister De Candia parla cosi al termine della sfida Barletta-Bitonto: “La sfida di questa domenica è importante anche in ottica della sfida di mercoledì. A Sciacca la partita è stata dura, qualcuno è stato messo a riposo ed altri hanno giocato. Abbiamo giocato con parecchi under che però si sono dimostrati essere all’altezza della situazione. La classifica in Eccellenza credo sia per il resto abbastanza fluida, tra playoff, playout e salvezza. Tante squadre sono attrezzate per far bene, anche il Bitonto ha avuto la possibilità di poter fare qualcosa di interessante. Ottimo lo spunto di Scaringella sul gol. Mi auguro che le mie ex squadre possano mantenere la categoria”.

Sulla sfida di ritorno in Coppa Dilettanti: “Lo Sciacca in Eccellenza esprime grande qualità, è terzo nel suo girone ma parliamo di una squadra forte e attrezzata. Il campo dell’andata forse non è stato all’altezza. Ora abbiamo il vantaggio di giocare al Puttilli ma allo stesso tempo abbiamo la serenità di una squadra che in campionato ha fatto benissimo. La squadra va ringraziata. Vogliamo il passaggio del turno”.

