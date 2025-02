Barletta-Bisceglie in diretta su Antenna Sud giovedì 20 febbraio

Giovedì 20 febbraio 2025, alle 15:00, il Barletta ospiterà al “Puttilli” il Bisceglie per il recupero della 30a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Si tratta di un match decisivo perché in caso di vittoria, il Barletta otterrebbe la matematica promozione in Serie D con 7 giornate d’anticipo, a meno di un anno dalla dolorosa retrocessione della passata stagione.

L’incontro, che sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud (Canale 14 del DTT), promette scintille visto che dall’altra parte c’è un Bisceglie determinato a consolidare la propria posizione in classifica oltre a proseguire la striscia di risultati utili che dura da 9 giornate. Una sfida imperdibile per gli appassionati di calcio.

