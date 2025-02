Barletta, bilancio approvato ma Cannito azzera la Giunta

BARLETTA – Approvato con 24 voti favorevoli e 8 contrari il bilancio di previsione 2025-2027 di Barletta. Il sindaco Cannito ritrova la maggioranza in consiglio comunale, ma al prezzo di un azzeramento di Giunta che lascia ancora tante ombre sui reali equilibri politici. La redistribuzione degli assessorati avverrà nelle prossime ore e il primo cittadino l’ha resa subordinata al voto favorevole del bilancio stesso.

Dopo la lettera alla cittadinanza, Cannito dovrà valutare il nuovo peso delle forze politiche al suo fianco, in particolare quello di Forza Italia e Fratelli d’Italia. L’opposizione vota contro il bilancio di previsione, ritenuto un semplice strumento per ottenere nuovi posti in Giunta da una maggioranza debole.

