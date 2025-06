Barletta: bandiera Palestina a Palazzo di Città, ma Cannito in disaccordo con Emiliano

BARLETTA – Il Comune di Barletta espone la bandiera della Palestina all’esterno di Palazzo di Città. La presa di posizione dell’amministrazione comunale arriva nel giorno della festa della Repubblica, per manifestare la vicinanza al popolo palestinese da parte delle autorità poliiche cittadine.

Nel comunicato diramato nelle scorse ore, però, il sindaco Cosimo Cannito ha voluto specificare i motivi per cui è stata esposta la bandiera: «Non si tratta di un’azione che esprime un indirizzo politico e ideologico – spiega il primo cittadino – bensì di un messaggio di coesione tra i popoli per superare un momento critico. Non vogliamo schierarci, ma manifestiamo la nostra volontà di pace».

Cannito si oppone alla decisione della Regione Puglia di interrompere i rapporti politici con i rappresentanti israeliani: «Non condivido questa scelta perché alimenta l’antisemitismo – continua il sindaco di Barletta nella nota – isolare un popolo rappresenta una sconfitta per l’umanità e sbaglia chi crea confusione per mera speculazione politica».

Il Comune di Barletta aggiunge dunque la bandiera della Palestina a quella italiana, europea e ucraina, già esposta in precedenza e ancora presente sulla facciata di corso Vittorio Emanuele.

