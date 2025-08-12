Barletta, avvistato possibile ordigno bellico nel mare di Levante: scattano le verifiche

Un presunto ordigno bellico, forse risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato segnalato ieri nelle acque del mare di Levante a Barletta, a breve distanza dalla riva. La scoperta sarebbe avvenuta grazie alla segnalazione di un bagnante, che ha notato un oggetto metallico parzialmente ricoperto dalla sabbia sul fondale.

Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha provveduto a delimitare l’area e ad avviare i primi accertamenti. Al momento, la natura del reperto non è stata ancora confermata ufficialmente.

