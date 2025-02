Barletta, auto si ribalta sulla ss16: due feriti

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 6, sulla strada statale 16 bis nel tratto che collega Barletta a Trinitapoli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiavano si sarebbe ribaltata, finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale Dimiccoli di Barletta, mentre la donna, le cui condizioni sono risultate gravi, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Riuniti di Foggia.

